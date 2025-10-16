“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso

La muerte de Estrella ha roto lo que parecía que por fin iba a arreglarse. Octavio Oramas ha sido encarcelado de forma preventiva hasta que se celebre el juicio, y César ha desaparecido del mapa sin dejar rastro.

Amanda está destrozada y, cada día, se presenta en el cuartel general de la policía, buscando respuestas y soluciones a una situación que no es capaza de manejar.

Sin embargo, Serrano sabe que no es correcto lo que está haciendo, y, después de tres meses, le ha pedido con el corazón en un puño que intente pasar página y dejarlo todo en manos de la justicia: “Por su higiene mental, es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”.

A pesar de ello, la comandante le ha asegurado que, si descubren algo, será la primera en saberlo: “Antes que a la juez”, le ha prometido de manera tranquilizadora.

¿Habrá conseguido calmar los nervios de Amanda?