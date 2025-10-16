Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 33

“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso

La hija de Octavio acude cada día al cuartel de la policía esperando noticias sobre el caso de su padre y César.

“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||68e7c446639a7e0007dd305b|||Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!]]

Publicidad

La muerte de Estrella ha roto lo que parecía que por fin iba a arreglarse. Octavio Oramas ha sido encarcelado de forma preventiva hasta que se celebre el juicio, y César ha desaparecido del mapa sin dejar rastro.

Amanda está destrozada y, cada día, se presenta en el cuartel general de la policía, buscando respuestas y soluciones a una situación que no es capaza de manejar.

Sin embargo, Serrano sabe que no es correcto lo que está haciendo, y, después de tres meses, le ha pedido con el corazón en un puño que intente pasar página y dejarlo todo en manos de la justicia: “Por su higiene mental, es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”.

A pesar de ello, la comandante le ha asegurado que, si descubren algo, será la primera en saberlo: “Antes que a la juez”, le ha prometido de manera tranquilizadora.

¿Habrá conseguido calmar los nervios de Amanda?

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso

“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso

Andrés de la Reina

"Ha habido una explosión en la fábrica"; mañana, nuevo capítulo de Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡explosión en la sala de calderas!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡una explosión desata el caos!

Capítulo 416 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Claudia sigue con dudas mientras Andrés descubre el gran secreto de María
Resumen

Capítulo 416 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Claudia sigue con dudas mientras Andrés descubre el gran secreto de María

¡Andrés descubre la verdad!: María se pone de pie delante suya para impedir que vaya a fábrica
Capítulo 416

¡Andrés descubre la verdad!: María se pone de pie delante suya para impedir que vaya a la fábrica

Digna e Irene quieren volver a ser amigas, aunque Joaquín no ve con buenos ojos este acercamiento
Capítulo 416

Digna e Irene quieren volver a ser amigas, aunque Joaquín no ve con buenos ojos este acercamiento

La matriarca de los Merino quiere recuperar su amistad con la que un día fue su cuñada.

¡Peligro inminente! Gabriel manipula las máquinas de la sala de calderas llevando a cabo su plan para sabotear a la fábrica
Capítulo 416

¡Peligro inminente! Gabriel manipula las máquinas de la sala de calderas llevando a cabo su plan para sabotear a la fábrica

El abogado manipula las máquinas y la presión y la temperatura empiezan a subir por momentos. ¿La fábrica podría explotar?

Andrés vuelve a poner a Gabriel en el punto de mira: “Tengo muchos motivos para creer que mientes”

Andrés vuelve a poner a Gabriel en el punto de mira: “Tengo muchos motivos para creer que mientes”

César acude a Saúl tras la muerte de su madre en busca de venganza: esta noche en La Encrucijada

César acude a Saúl tras la muerte de su madre en busca de venganza: esta noche en La Encrucijada

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés, convencido de que Gabriel intenta sabotear la fábrica

Publicidad