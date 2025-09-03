Antena 3 LogoAntena3
Un gran secreto

“No puedo dejar que nadie me toque”: Patricia y Julia prueban por primera vez las tripas falsas de embarazada

La mujer de David ha recibido el paquete con su atrezzo para continuar con la farsa y junto a la joven mexicana han comprobado como quedan.

Ya han pasado unos cuantos meses desde que Patricia anunció que estaba embarazada, y ya es hora de que comience a mostrar algo de tripa que indique su estado.

La mujer ha hablado con una tienda de Madrid donde venden barrigas falsas de embarazada especializadas en cine y teatro, y sin pensárselo dos veces ha hecho un pedido con todo lo que tenían en la tienda.

Nada más llegar el paquete, junto a Julia, han estado probando cada una de ellas, y definitivamente parece que su estado es el de una embarazada de cuatro meses.

Sin embargo, hay un problema: al tocar la tripa, es evidente que no es real. Además, cuando esté con David a solas… ¿qué hará con ella? ¿Deberá apartar a todo el mundo de su lado hasta que la farsa haya terminado?

