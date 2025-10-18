¿Qué es la copla? Malú lo explica cantando ‘Triniá’ ante un Mika fascinado

La quinta gala de La Voz dejó uno de esos momentos que demuestran que la música no solo se vive en el escenario.

Tras la actuación de Nazaret, que interpretó ‘No me lo creo’ de Parrita, Malú quiso saber más sobre la joven y le preguntó si se consideraba “más coplera que flamenca”.

Malú comentó el motivo por que había preguntado esto a la talent y fue cuando Mika, curioso, intervino preguntando con su habitual espontaneidad: “¿Qué es coplera?”.

La respuesta de Malú no tardó en llegar, pero en lugar de explicarlo... ¡lo cantó!

Sentada en su sillón rojo, la madrileña se arrancó a interpretar ‘Triniá’ de Rocío Jurado, una de las coplas más icónicas de la música española.

Su voz llenó el plató y los coaches se quedaron en silencio, disfrutando del momento. ¡Menuda improvisación! Sus compañeros no tardaron en pulsar el botón haciéndola ver que la quieren tener en su equipo. ¡Momentazo!