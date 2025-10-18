Antena 3 LogoAntena3
El sábado a las 22:00 horas

Tres razones para no perderte La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:00 horas en Antena 3

Laura Moure y Jorge Fernández vuelven con toda la diversión y mucho dinero en juego a la versión Prime Time de La ruleta de la suerte, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Esta noche a las 22:00 horas estrenamos la segunda edición de La ruleta de la suerte noche, presentada por Jorge Fernández y Laura Moure.

Los presentadores no han querido dejar asar esta oportunidad tan especial para confesarnos las tres razones por las que no te puedes perder La ruleta de la suerte noche.

¿Estás preparado para ver cómo los concursantes se llevan un montón de dinero? ¡Hay hasta 100.000 euros en juego!

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz
Resumen de la gala

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Malú, coach de La Voz
Avance

Los coaches se la juegan en la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz

Sofía, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Sofía deslumbra con este tema de Adele y convence a uno de los coaches

Su voz potente y elegante cautivó a Pablo López, que fue el único coach en girarse y darle una plaza en su equipo.

La energía de Alejandra no es suficiente para los coaches
Actuación | Audiciones

“Estamos más exigentes”: la energía de Alejandra no es suficiente para los coaches

La talent ha cantado ‘Better Davis Eyes’ de Kim Carnes en las Audiciones a ciegas de La Voz.

La versión más especial de ‘Peter Pan’ llega a La Voz con un timbre diferente

La versión más especial de ‘Peter Pan’ llega a La Voz con un timbre diferente

Malú anima a esta talent tras su Audición en La Voz

“Me encantaría verte en la próxima edición”: Malú anima a esta talent tras su Audición en La Voz

Miguel, talent de La Voz

¡En el último segundo! La voz de Miguel Prieto conquista el corazón de Mika

