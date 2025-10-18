Tres razones para no perderte La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:00 horas en Antena 3

Esta noche a las 22:00 horas estrenamos la segunda edición de La ruleta de la suerte noche, presentada por Jorge Fernández y Laura Moure.

Los presentadores no han querido dejar asar esta oportunidad tan especial para confesarnos las tres razones por las que no te puedes perder La ruleta de la suerte noche.

¿Estás preparado para ver cómo los concursantes se llevan un montón de dinero? ¡Hay hasta 100.000 euros en juego!