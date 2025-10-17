Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 417

Raúl le pide matrimonio a Claudia y ella acepta sin pensarlo: "¡Claro que me caso contigo!"

El joven se ha animado y le ha pedido matrimonio a su novia, ¿serán felices para siempre?

Raúl ha decidido dar el paso y pedirle matrimonio a Claudia. Con todas sus ideas y venidas y su nuevo empleo en Madrid, el joven va a dejar la colonia, pero no quiere perder a la persona que ha estado a su lado desde que llegó.

Por ello, se ha decidido, y ha ido a la tienda a hablar con su novia.

Mientras debatían sobre su marcha de la colonia y su nuevo trabajo como piloto de carreras, que no le gusta en absoluto a ella, Raúl, nervioso, ha reunido fuerzas y se lo ha pedido.

"Estoy dispuesto a demostrarle al mundo entero que se equivoca"; le ha dicho él emocionado, ya que tiene claro que quiere estar con ella.

Sin embargo, Claudia, antes de que pudiera decir nada él, le ha asegurado que se irá con él a Madrid, no le importa ir de visita a la fábrica.

Muy sonrientes y felices, él se ha arrodillado, y le ha pedido matrimonio, quiere formalizar su relación con ella... ¡Y Claudia ha aceptado sin dudarlo!

Raúl le pide matrimonio a Claudia y ella acepta sin pensarlo: "¡Claro que me caso contigo!"
