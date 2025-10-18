Rescatan a una mujer tras 27 años encerrada en casa de sus padres: estaba al borde de la muerte y "desaparecida" desde los 15

Es un caso estremecedor. Una mujer de 42 años fue rescatada tras pasar 27 años encerrada en casa de sus padres, quienes habían denunciado su desaparición cuando tenía solo 15. El hallazgo se produjo en la localidad de Świętochłowice, en Polonia, a unos 300 kilómetros de Varsovia, y fue algo completamente casual: un agente fue al domicilio tras un aviso por una pelea doméstica y descubrió a la víctima, visiblemente desnutrida y con heridas graves.

Según medios locales, como Fakt y TVP3, la mujer, llamada Mirella, presentaba heridas abiertas en las piernas y un grave cuadro de infección. Los médicos que la atendieron afirmaron que "le quedaban solo unos días de vida" si no hubiese sido rescatada.

La mujer fue hospitalizada y, tras su recuperación, volvió al domicilio familiar, donde supuestamente asegura que no fue retenida contra su voluntad. Sin embargo, las autoridades mantienen una investigación abierta por posible abuso o negligencia, según confirmó la fiscal Agnieszka Kwatera al diario Super Express.

27 años de silencio

Los vecinos contaron a los medios que los padres de Mirella, una mujer de 81 años y su marido, siempre sostuvieron que su hija había desaparecido en 1997. Nadie sospechó en ningún momento que la mujer seguía viviendo allí, encerrada y apartada del mundo exterior.

Mirella asegura que no estuvo retenida contra su voluntad

Días después de su rescate, Mirella rompió su silencio y aseguró que no fue retenida contra su voluntad. En un comunicado emitido el 14 de octubre, la policía polaca precisó que, por el momento, "no hay indicios claros" de que la mujer haya estado privada de libertad durante todos estos años, según informaron RMF24, Fakt y Gazeta Wyborcza.

Aun así, la fiscal Sabina Kuśmierska confirmó que la investigación continúa abierta por posible maltrato físico o psicológico: "Estamos recopilando pruebas y verificaremos todas las declaraciones. Aún no hemos investigado a los padres ni a los vecinos", declaró a Fakt.

Antes de desaparecer, Mirella llevaba una vida escolar normal, y su antiguo director explicó que fue expulsada en septiembre de 1997 a petición de sus padres, apenas cuatro meses después de empezar la secundaria.

Los vecinos, conmocionados por el caso, han organizado una recaudación de fondos para ayudarla a rehacer su vida. "Hace mucho tiempo que no salgo… no me acuerdo", dijo la propia Mirella al diario Fakt.