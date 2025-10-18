Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Homenaje Betis

El emotivo homenaje del Betis a Sandra Peña, la menor que se suicidó en Sevilla: "Hoy es diferente..."

El club bético le ha 'dedicado' su partido de Liga de este sábado ante el Villarreal.

Sandra Pe&ntilde;a

Sandra PeñaX: @RealBetis

El Betis ha querido ofrecer un pequeño homenaje a Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado miércoles. De momento se sigue investigando si el suicidio pudo estar motivado por acoso escolar. El club andaluz, del que Sandra era aficionada, ha tenido un bonito detalle al dedicarle una publicación antes del partido liguero de este fin de semana entre Villarreal y Betis.

"Hoy es diferente... hoy es DíaDeBetis"

"Hoy es diferente... hoy es DíaDeBetis", escribió el conjunto bético a la vez que adjuntaba una imagen de la pequeña con la camiseta del Betis, y donde se puede ver un recordatorio: "En memoria de Sandra Peña".

A la publicación se han sumado cientos de comentarios en recuerdo de la joven Sandra. Además, el Betis Féminas también ha lamentado la tragedia comentando una publicación del equipo en el que jugaba Sandra Peña, el Honeyball Fem: "Desde el Real Betis queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de Sandra Peña. Nos unimos al sentimiento de tristeza y apoyo hacia su familia, amigos y compañeras del CD Honeyball".

El colegio no activó el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas

Por otra parte, el colegio de Sevilla donde asistía la joven de 14 años que se suicidó no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así lo requiere la normativa, informa la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Desde la Inspección Educativa se abrió "de forma inmediata" una investigación para recopilar la información acerca del caso, que se derivará a la Fiscalía y se abrirá un expediente administrativo para depurar responsabilidades derivadas de esa falta de actuación. Se han recopilado testimonios, las actuaciones que el centro educativo puso en marcha...

El Defensor del Pueblo Andaluz avisa de que ha abierto una investigación de oficio por el caso de la muerte de la menor al regresar a su casa del colegio. En la investigación quiere aclarar "cómo ha funcionado el protocolo".

Además, un equipo de expertos en bienestar emocional acudirá al colegio sevillano para prestar apoyo y orientación profesional en una situación "tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes". Desde el colegio Irlandesas Loreto no han dado nuevas declaraciones tras el comunicado.

