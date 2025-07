“Tú tienes algo que yo necesito”: Patricia propone a Julia ser su vientre de alquiler… ¿aceptará?

El único sueño de Patricia Reyes es poder quedarse embarazada y contentar de una vez por todas a Octavio Oramas, y aunque parece misión imposible, en su mente se está formando un complicadoplan.

Julia, una joven mexicana sin papeles, entró en el Grupo Oramas pidiendo trabajo para poder mantener a su futuro hijo. Y ahí Patricia lo vio claro.

La mujer de David ha convocado a la joven ofreciéndole, no solamente trabajo, sino un trato que podría cambiarlo todo: “Si tú me entregas a tu hijo, yo podría darle todo lo que tú no tienes”.

Pero Julia no parece muy convencida, y ha salido aterrada de la habitación. ¿Qué hará? ¿Aceptará la propuesta de la mujer?