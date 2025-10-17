Mejores momentos | Capítulo 33
“Escucho su tono de voz y me chirría”: David se abre con Amanda sobre su situación con Patricia
Patricia está intentando recuperar el tiempo perdido con David, pero parece que ya es demasiado tarde.
Desde que Patricia ha descubierto que está embarazada, va a intentar recuperar su vida de siempre, sin mentiras ni engaños y, sobre todo, pudiendo pasar tiempo de calidad con su marido.
Por ello, le ha pedido a Carmen que haga la mudanza de las cosas de David para que vuelvan a dormir… ¡los dos juntos! David se ha quedado sorprendido por su decisión, pero aún más cuando Patricia… ¡le ha besado apasionadamente!
Incomodo por la situación y sin entender nada, se ha marchado rápidamente de la habitación y ha ido al salón para estar tranquilo en medio del caos mental que estaba sufriendo.
Allí, se ha encontrado a Amanda, que se estaba en la misma situación, y ambos se han sincerado por sus sentimientos: “No la soporto, he llegado ya al límite”, ha comenzado, puntualizando además que “escucho su tono de voz y me chirría”.
Amanda se ha quedado perpleja, pero también ha confesado como se encuentra: “Siento un vacío por dentro”, asemejando el sentimiento a cuando su madre falleció. ¿Podrán superar algún día este bache que está acabando con ellos?
