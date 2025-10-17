Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 417 de Sueños de libertad; 17 de octubre: Andrés no es capaz de parar el fallo y la sala de calderas de la fábrica explota

A pesar de que ha descubierto que su primo estaba detrás de todo, el joven no ha podido impedir que la sala sufra una explosión: él, Gabriel y otro operario estaban dentro.

Andrés

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como se complicaban mucho las cosas...

Andrés descubría como María podía ponerse en pie, tras intentar esta que no fuera a la fábrica: él quería solucionar el problema de las calderas, y ella sabía que Gabriel estaba detrás de todo.

El joven no se podía creer una mentira más de su todavía mujer y se marchaba a la fábrica.

María, con miedo, ha avisado a todo el mundo sobre el problema en las calderas.

Mientras tanto, en la fábrica, todos e ha agravado, llegando a desalojar el propio Tasio. Andrés ha intentado con Benítez solucionar el problema, pero hasta que Gabriel no ha llegado no lo han conseguido: ¡él ha reconocido que manipuló los contadores!

Pero, cuando Andrés ha querido solucionarlo ya era tarde, la presión de las calderas había subido y se ha producido una explosión. Él, Benítez y el propio Gabriel se encontraban dentro... ¿qué habrá pasado?

No te pierdas todo lo que ha sucedido en el capitulazo de hoy.

