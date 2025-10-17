Julia se aleja de David tras su confesión: “Has arruinado todo, no vuelvas a buscarme”

En La Encrucijada, David, decidido a seguir su corazón, ha dejado a Patricia pese a que espera un hijo con ella. El hijo de Octavio Oramas no puede ocultar su amor por Julia y ha querido sincerarse con ella tras romper su matrimonio. Sin embargo, la joven, presa del miedo, le ha pedido que se marche.

Julia, entre lágrimas, le ha reprochado su decisión y le ha asegurado que todo está perdido. Sin comprender la frialdad de su reacción, David se marcha destrozado. Ignora aún el pacto secreto entre Julia y Patricia que podría cambiarlo todo.