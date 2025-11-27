Antena 3 LogoAntena3
Avance | Capítulo 45

César intenta evitar la prisión y trama un plan para escapar de la policía, esta noche en La Encrucijada

El mexicano es el principal sospechoso de la muerte de Emilio, y le propone colaborar a la comandante Serrano para eludir la prisión momentáneamente, ¿qué estará tramando?

Julián López
Publicado:

Esta noche, en La Encrucijada, aumenta la tensión en todas las tramas.

César es el principal sospechoso de la muerte de Emilio, pues apareció su cuerpo en el maletero del coche. ¡Pero todo es una trampa de Saúl! El mexicano, para evitar la prisión, decide colaborar con la comandante Serrano, llevándola al lugar donde, supuestamente, mató a Emilio. ¿Será un plan para intentar escapar de la policía?

Además, Saúl está viviendo como un rey a costa de Octavio: le aprieta las tuercas para darle la mejor habitación del hotel Oramas. El vídeo que Nando le grabó al empresario es el chantaje perfecto para salirse con la suya siempre que quiera.

La familia de Sara entierra a Emilio junto al pequeño niño que perdieron hace tantos años, una estampa que hace mucho daño a Carmen. Octavio se presenta en el funeral, pero Carmen ya no tiene reparos en enfrentarse al empresario: “A otros podrá engañar, pero a mí no. Conozco hasta la última de sus miserias”, le dice.

Todo puede pasar en La Encrucijada, esta noche, dos nuevos capítulos en Antena 3. Y si no quieres esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

César intenta evitar la prisión y trama un plan para escapar de la policía, esta noche en La Encrucijada
