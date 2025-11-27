Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 63

Suna acude desesperada a la vidente Frikiye y recibe una advertencia que la deja aún más inquieta

Cada vez más angustiada por la situación en la mansión Korhan, ha visitado a la vidente buscando respuestas. La joven ha llegado desesperada, convencida de que lo está perdiendo todo.

Suna acude desesperada a la vidente Frikiye y recibe una advertencia que la deja aún más inquieta

Publicidad

Nada más sentarse, Suna ha confesado que Seyran ha vuelto a la mansión y que Hattuc también se instalará pronto. Ha reconocido que soñaba con ser la señora de la casa y que, con Seyran, aún veía una oportunidad… pero enfrentarse a su tía le parece imposible.

Frikiye le ha recordado lo que ya le advirtió: que debía sufrir más y que no podía seguir haciendo sufrir a los demás. Pero Suna ha confesado que no se siente cómoda en ninguna casa, que no tiene pasión por nada y que su mente y su corazón la llevan en direcciones opuestas.

La vidente ha intentado calmarla explicándole que la vida no regala nada y que todo tiene un precio. Suna, temblando, ha respondido que no sabía ni contra quién pelear. Ha confesado que esperaba que Ferit y Seyran se separaran solos, creyendo que ese era su destino. Pero ahora que han vuelto a estar juntos, se siente derrotada: “Se aman. No se van a separar. Yo he terminado con mi matrimonio roto y sin casa”.

Entonces Frikiye le ha dado la advertencia más inquietante: “Impide ese matrimonio. El tuyo, el de tu hermana y el de tu tía están unidos como una madeja. Si Halis y Hattuc se casan, todo se enredará y nada estará bajo control”.

Suna, asustada, ha dicho que no puede detener nada. Pero la vidente ha insistido: el destino se está moviendo y ella está atrapada en medio.

Kazim

“Esta es mi casa, papá”: Suna reniega de su padre y lo deja destrozado frente a toda la familia

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Suna acude desesperada a la vidente Frikiye y recibe una advertencia que la deja aún más inquieta

Suna acude desesperada a la vidente Frikiye y recibe una advertencia que la deja aún más inquieta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, descubre la verdadera identidad de Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, descubre la verdadera identidad de Andrés

Capítulo 445 de Sueños de libertad: 26 de noviembre: Andrés empieza a descubrir la motivación que le llevó a su primo a querer vengarse de los De la Reina

Capítulo 445 de Sueños de libertad: 26 de noviembre: Andrés empieza a descubrir los motivos de Gabriel para querer vengarse de los De la Reina

Pelayo, amenazado por Cárdenas: “Puedo hacer que tu vida sea un infierno”
Capítulo 445

Pelayo, amenazado por Cárdenas: “Puedo hacer que tu vida sea un infierno”

Las chicas de la tienda estrenan los nuevos uniformes mientras llega la comitiva francesa a la fábrica
Capítulo 445

Las chicas de la tienda estrenan los nuevos uniformes mientras los directivos franceses llegan a la fábrica

Andrés empieza a desenterrar el pasado de Gabriel tras una conversación con Delia, su madre: “No creo que volvamos a vernos”
Capítulo 445

Andrés empieza a desenterrar el pasado de Gabriel tras una conversación con Delia, su madre: “No creo que volvamos a vernos”

El De la Reina viaja hasta Tenerife para visitar a Delia, la madre de su primo.

María sospecha que Andrés podría haber recuperado la memoria, pero Gabriel no opina igual: “Si lo hubiera recordado todo, nos habría confrontado”
Capítulo 445

María sospecha que Andrés podría haber recuperado la memoria, pero Gabriel no opina igual: “Si lo hubiera recordado todo, nos habría confrontado”

La joven empieza a atar cabos y empieza a pensar que su marido se ha marchado porque recuerda todo.

“No va a dejar indiferente a nadie”: el elenco de Las hijas de la criada explica por qué no puedes perderte la serie

“No va a dejar indiferente a nadie”: el elenco de Las hijas de la criada explica por qué no puedes perderte la serie

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

“No te rindas, mi niña”: Bahar le habla a Seren como a una hija y le pide que luche por vivir

Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de Libertad

Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de libertad

Publicidad