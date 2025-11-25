Antena 3 LogoAntena3
El jueves

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

El hermano de Mónica ha obligado al empresario a ocultar que acabó con la vida de Emilio por accidente y le está obligando a hacer cosas que no quiere.

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Patri Bea
Un forcejeo entre Octavio y Emilio ha acabado con la vida del segundo y, aunque el empresario quiso acudir a la policía para explicar lo que había pasado, Saúl se lo impidió y lo chantajeó con revelar sus secretos más oscuros si no hacía lo que le decía.

La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de Emilio en el coche de César, por lo que él es ahora mismo el principal sospechoso de asesinato. Laura intentará ayudarle a evitar la cárcel, pero el mexicano, al tener cada vez menos fe en la justicia, actuará por su cuenta e intentará escapar.

Mientras César es investigado, Octavio tratará de hacer entrar a Saúl en razón y le ofrecerá una gran cantidad de dinero para poner fin a su chantaje. ¿El problema? Que al hermano de Mónica no le interesa dejar al empresario tranquilo.

Con Oramas revolucionado, Amanda seguirá buscando el momento oportuno para contarle a César que está embarazada. ¡No te pierdas el jueves, tras El Hormiguero, dos nuevos capítulos de La Encrucijada! Y si no puedes esperar... ¡adelántate en atresplayer!

La salida de Nando de la cárcel pone a Álvaro en peligro: estos son los motivos por los que podría acabar en prisión

