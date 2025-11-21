Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 44

Saúl tiende una trampa a César: ¡la policía encuentra el cuerpo de Emilio en el coche del mexicano!

Tras amenazar a Octavio con difundir el vídeo del forcejeo, el hermano de Mónica provoca que la policía señale a César como principal sospechoso del asesinato de Emilio.

Saúl tiende una trampa a César

Emilio parecía dispuesto a acabar con la vida de Octavio después de perder a su familia por confesar que él atropelló a Luisito. Para defenderse, el empresario intentó quitarle la pistola, pero, en mitad del forcejeo, el arma se disparó y Emilio murió.

Emilio muere en brazos de Octavio

Aunque Octavio quería ir a la policía para explicar que había sido en defensa propia, Nando, que había grabado tanto el momento del disparo como todos los crímenes que Emilio le había reprochado al empresario antes, evitó que lo hiciese.

Saúl le obligó a Octavio a hacer exactamente lo que él le pedía y tuvo que regresar a casa como si nada hubiese ocurrido. Mientras, él se encargaría de que el cuerpo de Emilio apareciese en el maletero de César.

La policía ha parado al mexicano en mitad de la carretera y han encontrado el cadáver. Todo señala a que César ha matado a Emilio porque descubrió que él encargó la jaula que acabó con la vida de Estrella. ¿Acabará saliendo la verdad a la luz?

Emilio muere en brazos de Octavio

Un forcejeo que acaba en tragedia: Emilio muere en brazos de Octavio

