Malú, feliz por cantar la nueva versión de la canción de Sueños de libertad: "Me motiva muchísimo"

La intérprete cuenta cómo se siente al dar voz a la nueva sintonía de la serie y cómo ha sido el proceso creativo de esta nueva versión.

Malú Sueños de libertad

Malú es la nueva voz de la canción de Sueños de libertad. La nueva versión mantiene la letra escrita por Marwán, Luis Ramiro y Alejandro Martínez, pero hay toques novedosos.

Esta versión cantada por Malú, también ha tenido un videoclip propio grabado por la cantante en el set de casa de la Reina.

Un equipo de Antena 3 se coló en la jornada de rodaje y pudo vivir la grabación del videoclip desde dentro con la cantante y su equipo.

Así se grabó el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Ha sido un proceso emocionante, tal y como lo define la propia artista que le ha "emocionado mucho" desde que se lo propusieron.

"La canción no puede ser más bonita"

Confiesa que la primera vez que la escuchó, se le pusieron los pelos de "punta" y tuvo ganas de formar parte del proceso musical.

Sueños de libertad retrata, entre otras cosas, la lucha de las mujeres por su encontrar su identidad y cómo buscan su propio camino hacia la felicidad en una España en la que las mujeres todavía tenían muchos obtsáculos para poder conseguirlo por sí mismas.

"Creo que cantada por una mujer con esas ansias de libertad cambia un poco el concepto", nos revela la intérprete que no puede estar más emocionada de darle a esta nueva versión de la sintonía esta visión femenina.

Además, revela que desde el principio quiso "hacerla suya" para que formara parte de su vida, de su repertorio, para dar voz a esta historia de mujeres y de liberación, exactamente el mensaje que transmite la canción de Sueños de libertad.

Dale al play y disfruta de la entrevista completa completa de Malú. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado!

