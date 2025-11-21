Un forcejeo que acaba en tragedia: Emilio muere en brazos de Octavio

A Emilio su mundo se le ha venido encima. Después de pararle los pies a Saúl y dejarle claro que no iba a seguir cumpliendo las órdenes de nadie, Emilio le ha confesado a su mujer un secreto que lleva guardando años: fue él quién mató accidentalmente a su hijo pequeño y a raíz de eso, ha tenido que vivir a la sombra de don Octavio.

Antes de marcharse de Oramas y consciente de que había perdido a su familia para siempre, Emilio ha citado a Octavio en el bosque y le ha echado en cara todos los encargos inmorales que le ha obligado a hacer.

Emilio apunta a Octavio con una pistola mientras le recrimina que haya arruinado su vida y, en lugar de ir a delatarlo a la policía, le dice que va a matarlo y luego va a pegarse un tiro. Es en ese momento, cuando el empresario intenta defenderse y comienzan un forcejeo.

La pistola acaba disparándose y la bala acaba atravesando a Emilio, quién cae desplomado al suelo. Lo que Octavio no se imagina en ese momento es que alguien lo ha grabado todo: Nando. ¿Qué pasará ahora?