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La médico forense

Eva Fernández da vida a Pilar, la médico forense que se enfrentará a grandes retos: “Impone su criterio”

La actriz interpreta a un personaje que va a vivir en primera persona la presión de los complejos casos que resolverán Ágata y Lola.

Eva Fernández da vida a Pilar, la médico forense que se enfrentará a grandes retos: “Impone su criterio”

Eva Fernández da vida a Pilar, la médico forense que se enfrentará a grandes retos: “Impone su criterio”

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Marta Jorge
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Eva Fernández es Pilar en Ágata y Lola, la nueva serie que se estrena en atresplayer el próximo domingo 12 de julio. Da vida a la médico forense de la unidad de policía, una mujer con criterio propio y que puede resultar algo distante al principio.

“Es una mujer segura de sí misma”, afirma la actriz haciendo hincapié en la fuerte personalidad de su personaje en la serie. Pilar es solitaria, pero con un interior interesante.

Los constantes hallazgos y las teorías desorientadoras de Ágata, han empezado a agobiar al personaje, que se va a ver cada vez más presionada y llevada al límite. ¡No pierdas la oportunidad de conocer a Pilar el próximo 12 de julio en atreplayer! ¡Tienes más detalles en el vídeo!

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