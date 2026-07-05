El espectro autista en las series de Atresmedia: Ágata no es el primer caso

Ágata y Lola es el nuevo procedimental de Atresmedia que se estrena el próximo 12 de julio. Esta historia tiene como una de las protagonistas a Ágata, interpretada por Mireia Oriol, una joven brillante que soñaba con ser inspectora de policía pero que su diagnostico en espectro autista le cambia los planes.

Las personas que forman parte del trastorno del espectro autista están dotadas de una gran capacidad de observación, dificultad en las relaciones sociales y reacciones inusuales a diferentes estímulos. Esta no ha sido la primera vez que la plataforma incorpora personajes con espectro autista en sus series.

En Sueños de libertad ya conocimos a Miguel, por Marco Medina, un joven médico con carácter arisco y dificultad para tratar a sus pacientes. Descubre su posible diagnostico por la insistencia de Luz, antigua médico del dispensario, que investiga al observar el comportamiento de Miguel en la consulta.

La participación de personajes con dificultades especiales en plataformas como Atresmedia, son un avance que ayuda a conocer otras realidades, dando visibilidad y promoviendo el respeto a estas.

Mientras esperas el estreno de Ágata y Lola puedes hacer la espera más corta viendo Bright minds, una serie que puedes encontrar en el catálogo de Atresplayer protagonizada por Astrid, una mujer con espectro autista que trabaja como archivista para la policía.

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