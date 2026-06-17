¿De qué trata Ágata y Lola? Esto es todo lo que tienes que saber de la nueva serie que llega a atresplayer

Ágata y Lola es la nueva serie de Atresmedia que se verá a partir del 12 de julio en atresplayer y posteriormente en Antena 3. Se trata de un procedimental policiaco con protagonizado por una peculiar pareja de investigadoras interpretadas por Eva Martín y Mireia Oriol.

Lola es una mujer impulsiva, eficaz, empática e instintiva. Una brillante inspectora de policía que se salta el reglamento si considera que la situación lo requiere. Tiene un hijo de 10 años que es lo que más le importa en el mundo.

Por su parte, Ágata es una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista. Soñaba con seguir los pasos de su padre, pero en su primer operativo se bloqueó. Conocer a Lola marcará un antes y un después en su vida.

El valor de la amistad, el espectro autista, el trabajo en equipo y la tensión que genera resolver cada caso policial serán algunos de los temas que se tratarán en esta nueva serie. ¡No te la pierdas, a partir del 12 de julio en atresplayer!

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