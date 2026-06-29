Así describe Mireia Oriol a Ágata: "Es una chica muy autoexigente y perfeccionista"

Mireia Oriol es Ágata en la nueva serie que llegará a atresplayer el próximo 12 de julio. Ella y Eva Martín, que da vida a Lola, formarán un peculiar tándem que promete atrapar al espectador desde el primer momento.

"Ágata es una chica muy autoexigente y perfeccionista, que está dentro del espectro autista", nos explica la actriz definiendo a su personaje. Es una joven con un talento brillante que llama la atención de Lola desde el primer momento.

"El archivo es su cuevita, su sitio de tranquilidad", nos adelanta Mireia Oriol. La actriz explica que Salgado es muy importante para ella y quien vela por su bienestar. ¡Descubre más sobre Ágata dándole al play al vídeo de arriba!

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