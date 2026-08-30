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Mejores momentos | Capítulo 8

Ágata y Elías tienen su primera cita, ¿acabarán siendo algo más que amigos?

La joven por fin da el paso de quedar a solas con Elías fuera del trabajo y se lo cuenta a Lola durante una llamada.

Ágata y Elías tienen su primera cita, ¿acabarán siendo algo más que amigos?

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Patri Bea
Patri Bea
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Cuando Elías le propuso tener una cita, Ágata se quedó paralizada, pero después de hablarlo con Celia y analizar la situación con calma, la joven ha decidido quedar con su compañero fuera del trabajo.

Los dos dan un paseo por las calles de Vigo hablando de temas que tienen en común y Ágata recibe una llamada de Lola. En cuanto la inspectora se da cuenta de que su amiga está acompañada, le cuelga y le anima a pasárselo bien.

Elías le pregunta a Ágata dónde le apetece cenar y ella le afirma que ya ha reservado mesa en un sitio. Parece que esta primera cita va viento en popa. ¿Se quedará su relación en una simple amistad o evolucionará hacia algo más?

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Antena 3 » Series » Agata y Lola

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