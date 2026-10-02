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Capítulo 661 de Sueños de libertad; 2 de octubre: la idea de Digna siembra esperanza en los De la Reina

A la matriarca Merino se le ocurre negociar con un perfume de Luis con Miranda para conseguir que readmitan a los De la Reina en la empresa.

Digna

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

A Digna se le ha ocurrido la idea de ofrecerle a Miranda un perfumen exclusivo de Luis para ganarse su favor: le necesitan para intentar conseguir volver a la empresa.

Ella ha dado en la clave para ganarse al empresario y... ¡Ha aceptado el trato! Defenderá a los De la Reina frente a Gabriel e intentará que les readmitan.

Por su parte, Fina ha ido a ver a Marta para comunicarle que, finalmente, lo ha pensado mejor y va a dimitir de su empleo en Perfumerías de la Reina. Quiere plantarle cara a Gbariel. Y le pide perdón por cómo reaccionó de primeras.

Después, se marchará de Toledo... ¿Cómo se lo habrá tomado Marta?

En casa de Begoña y Gabriel, Antonia prosigue haciendo lo que quiere con la madre de Julia. Ha conseguido deshacerse de la nueva candidata de Begoña para cuidar a Juan y, además, ha fingido un mareo... ¿Por qué? ¿Qué tiene pensado hacer?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

Digna

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