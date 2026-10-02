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Capítulo 661

Beatriz sabotea a la nueva candidata de Begoña y finge un mareo ante ella

Beatriz ha conseguido deshacerse de la nueva candidata y además finge un mareo por el embarazo para que Begoña esté pendiente de ella.

Beatriz

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Beatriz ha conseguido espantar a la candidata de Begoña para cuidar a Juanito, y ella misma le ha dicho que no puede seguir.

A Beatriz le ha salido bien la jugada, y se alegra por ello... ¡no pretende marcharse a ninguna parte! Quiere quedarse allí junto a Gabriel y Juanito.

Begoña aun así, ajena a todo, quiere que Beatriz siga con ellos... ¡Incluso le hace un regalo de productos de la Reina!

Antes de irse a su cuarto, Antonia ha fingido frente a Begoña un mareo por el embarazo... ¿la tiene en el bote? ¿Qué tiene pensado hacer?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

Beatriz

Beatriz sabotea a la nueva candidata de Begoña y finge un mareo ante ella

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