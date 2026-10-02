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Capítulo 661

¡Hay trato! Digna y Andrés negocian con Miranda: un perfume exclusivo a cambio de que defienda a los De la Reina

Le ofrecen la nueva creación exclusiva de Luis Merino a cambio de que presione a Gabriel para que vuelvan los De la Reina a la empresa.

Digna y Andrés

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Tras la fallida cena con Miranda, a Digna se le ha ocurrido una nueva idea para convencerle de que esté en su bando y les defienda ante Gabriel.

Le enseñan la última creación de su hijo Luis... ¡Y queda fascinado!

Digna y Andrés se comprometen a dársela gratis para su difusión, a cambio de que él defienda a los De la Reina ante Gabriel y les exija su vuelta a la fábrica.

Él ha dudado desde el primer momento, y no cree que pueda convencer a Gabriel en caso de negativa. Pero Digna se agarra a que lo conseguirá, es su única baza. Aunque Gabriel no ceda, le darán igualmente el perfumen. Lo que necesitan asegurarse es su apoyo.

¡Miranda acepta y firman el trato! ¿Lograrán volver a entrar en la empresa los De la Reina?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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