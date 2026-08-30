Salgado, en estado crítico tras ser apuñalado en el archivo

Ágata enseguida ató cabos y descubrió que Ramón Acevedo era el autor de varios crímenes que había logrado relacionar. El problema es que se dio cuenta cuando él estaba presente.

Salgado llegó al archivo cuando Ramón estaba reteniendo a Ágata a la fuerza y eso le ha llevado a acabar apuñalado en el suelo. Ha sido Nico el que lo ha encontrado en estado crítico sin saber lo que allí había ocurrido.

Lola ha tardado pocos minutos en llegar a comisaría para intentar aclarar lo que había pasado y Nico no ha podido evitar pensar que pudo ser Ágata la que atacó a Salgado. Para la inspectora Castro, esa hipótesis no tiene ningún sentido. ¿Lograrán descubrir qué ha ocurrido? ¿Se recuperará Salgado?

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