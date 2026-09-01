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"Ese momento me gustó mucho": los protagonistas de Ágata y Lola confiesan cuál ha sido su escena favorita de rodar

Eva Martín, Mireia Oriol y Antonio Garrido han recordado algunas de las secuencias que más han disfrutado grabando en Galicia. ¿Con cuál te quedas tú?

"Ese momento me gustó mucho": los protagonistas de Ágata y Lola confiesan cuál ha sido su escena favorita de rodar

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Ágata y Lola ya está disponible al completo en atresplayer. A lo largo de los ocho capítulos que hemos podido ver, nos hemos enamorado de estas dos mujeres y de muchos compañeros que las rodean, como Nico, Barreiro, Noa, Jacobo o Salgado.

A la hora de hacer balance de los episodios que han grabado, Eva Martín nos ha confesado que una de sus escenas favoritas es en la que pasea por Nico por las luces de Vigo. Su compañero estaba enfermo y con fiebre, pero pudieron grabarla igual.

Por su parte, Antonio Garrido, el actor que hace de Nico en la serie, ha querido destacar el momento en el que encuentran el bebé perdido en el sexto capítulo de la serie, mientras que Mireia Oriol ha recalcado que ella se queda con el cuarto capítulo por varios motivos. ¡Escucha todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Series » Agata y Lola

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