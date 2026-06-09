Ágata y Lola se estrenará el atresplayer el próximo 12 de julio

atresplayer ya tiene fecha para su próximo estreno de ficción, Ágata y Lola: el próximo domingo 12 de julio. Protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, la producción lanza también su cartel oficial. Ágata y Lola estará disponible para los usuarios premium de la plataforma y, posteriormente, aterrizará en el Prime Time de Antena 3.

Ágata y Lola es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.

Junto a las dos protagonistas, el reparto de Ágata y Lola se completa con grandes nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo o Sara Sanz.

Además, la producción cuenta con colaboraciones episódicas de reconocidos actores y actrices, entre los que se encuentran Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero, Manu Baqueiro o Xoán Fórneas, entre otros.

Compuesta por ocho episodios de 50 minutos, sus grabaciones se han desarrollado íntegramente en Vigo y alrededores, recogiendo en sus localizaciones exteriores algunos de los más atractivos paisajes atlánticos y las calles de la ciudad, al tiempo que cuenta con una cuidada selección de espacios interiores reales. Cada episodio plantea un caso policial cerrado, que combina la tensión de la investigación con la relación que van forjando las protagonistas.

Ágata y Lola es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo (‘Honor’). Montse García y Alfonso Blanco son los productores ejecutivos de esta ficción. La serie está dirigida por María Togores y Oriol Ferrer.

Lola antes de conocer a Ágata

Brillante, eficaz, empática e instintiva, Lola (Eva Martín) entra muchas veces en fricción con el entorno formal y jerárquico de la comisaría, saltándose el reglamento si considera que la situación lo requiere.

Desde el primer encuentro con Ágata siente curiosidad por la meticulosidad con la que trabaja y por la forma tan efectiva que tiene de procesar la información. Enseguida se da cuenta de su enorme talento. Le parece un desperdicio que esté trabajando en el archivo y trata de involucrarla en sus casos y, poco a poco, va estableciendo una relación auténtica de colaboración y apoyo mutuo que sobrepasa lo profesional.

Tiene una conexión especial con Nico, también inspector, con él comparte una dinámica de complicidad y confianza. Es madre de un niño de 10 años y trata de equilibrar su vida personal con la profesional, aunque no siempre le resulta fácil.

Ágata antes de conocer a Lola

Desde pequeña, Ágata (Mireia Oriol) devoraba las novelas de Agatha Christie y soñaba con seguir los pasos de su padre, un prestigioso inspector de la policía judicial. Obtuvo la mejor puntuación de su promoción en la academia, pero en su primer operativo se bloqueó.

A partir de ese momento empezó a ir a terapia y se le diagnosticó autismo. Ágata dejó su puesto en la policía y se trasladó al archivo, lugar en el que sigue trabajando hoy en día. Este es un entorno más seguro que le brinda la tranquilidad que buscaba y le permite desarrollar su pasión por el análisis metódico de los casos.

Un buen día, Lola se presenta en su lugar de trabajo para buscar información de un caso y pone su vida patas arriba.

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