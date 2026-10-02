Gabriel acusa a Valentina de ser el 'topo' de Andrés y le agarra del cuello: "¡Fuiste tú!"

Gabriel sospecha de Valentina como topo de Andrés. Cree que siendo su prometida y con su nuevo puesto de secretaria de Pablo ha tenido acceso a su agenda y por tanto a la información de Miranda.

Cuando la joven ha ido al despacho a coger un documento, Gabriel ha comenzado a hacerle muchas preguntas sobre sus tareas.

Ha ido elevando el tono poco a poco, para al final, terminar agarrando a Valentina del cuello, acusándola de ser el topo de Andrés. Le exige que le reconozca que ella miró su agenda y le filtró la información.

Ella, ajena, lo ha negado todo. Y en cuanto ha podido, al sonar el teléfono, se ha zafado de él y se ha marchado corriendo...

¿Le contará a alguien lo que ha pasado?