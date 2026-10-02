Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 661

Gabriel acusa a Valentina de ser el 'topo' de Andrés y le agarra del cuello: "¡Fuiste tú!"

Cuando Valentina buscaba un documento para Pablo Salazar, Gabriel la ha interceptado y ha terminado por amenazarla.

Valentina

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Gabriel sospecha de Valentina como topo de Andrés. Cree que siendo su prometida y con su nuevo puesto de secretaria de Pablo ha tenido acceso a su agenda y por tanto a la información de Miranda.

Cuando la joven ha ido al despacho a coger un documento, Gabriel ha comenzado a hacerle muchas preguntas sobre sus tareas.

Ha ido elevando el tono poco a poco, para al final, terminar agarrando a Valentina del cuello, acusándola de ser el topo de Andrés. Le exige que le reconozca que ella miró su agenda y le filtró la información.

Ella, ajena, lo ha negado todo. Y en cuanto ha podido, al sonar el teléfono, se ha zafado de él y se ha marchado corriendo...

¿Le contará a alguien lo que ha pasado?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Digna

Capítulo 661 de Sueños de libertad; 2 de octubre: la idea de Digna siembra esperanza en los De la Reina

Valentina

Gabriel acusa a Valentina de ser el 'topo' de Andrés y le agarra del cuello: "¡Fuiste tú!"

Beatriz

Beatriz sabotea a la nueva candidata de Begoña y finge un mareo ante ella

Digna y Andrés
Capítulo 661

¡Hay trato! Digna y Andrés negocian con Miranda: un perfume exclusivo a cambio de que defienda a los De la Reina

Fina
Capítulo 661

Fina renunciará finalmente a su puesto en la fábrica y Marta se emociona: “Significa mucho para mí”

¡Tibet tiende una trampa a Serhat! Una misteriosa foto del embarazo de Berrak lo saca de control
El secreto | Capítulo 4

¡Tibet tiende una trampa a Serhat! Una misteriosa foto del embarazo de Berrak lo saca de control

El socio de Cihan ha cumplido su promesa. Para impedir que Serhat descubra lo que ocurre en el hotel, pone en marcha un plan que lo obliga a lanzarse a una peligrosa persecución.

Demir se declara a Zerrin tras jugarse la vida por ella
En tierra lejana | 29 de septiembre

Demir se declara a Zerrin tras jugarse la vida por ella: “Me importa que estés bien”

El empresario ha recibido en el hospital la visita de Zerrin después de interponerse entre ella y la bala que podía haber acabado con su vida. Delante de su padre, ha dejado claro que lo único que le preocupa es que su mujer y el bebé estén bien.

Celso pierde la vida en el naufragio del Santa Olaya

La vida se detiene para Clara: Celso pierde la vida en el naufragio del Santa Olaya

Catalina se sincera en su cita con Braulio

“Me gusta imaginarme quién sería si no fuera una Valdés”: Catalina se sincera en su cita con Braulio

Jaime confiesa a Gustavo que se ha enamorado… ¿de Clara?

Jaime confiesa a Gustavo que se ha enamorado… ¿de Clara?

Publicidad