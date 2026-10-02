Capítulo 661
Gabriel acusa a Valentina de ser el 'topo' de Andrés y le agarra del cuello: "¡Fuiste tú!"
Cuando Valentina buscaba un documento para Pablo Salazar, Gabriel la ha interceptado y ha terminado por amenazarla.
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Gabriel sospecha de Valentina como topo de Andrés. Cree que siendo su prometida y con su nuevo puesto de secretaria de Pablo ha tenido acceso a su agenda y por tanto a la información de Miranda.
Cuando la joven ha ido al despacho a coger un documento, Gabriel ha comenzado a hacerle muchas preguntas sobre sus tareas.
Ha ido elevando el tono poco a poco, para al final, terminar agarrando a Valentina del cuello, acusándola de ser el topo de Andrés. Le exige que le reconozca que ella miró su agenda y le filtró la información.
Ella, ajena, lo ha negado todo. Y en cuanto ha podido, al sonar el teléfono, se ha zafado de él y se ha marchado corriendo...
¿Le contará a alguien lo que ha pasado?
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