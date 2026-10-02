Capítulo 661
Fina renunciará finalmente a su puesto en la fábrica y Marta se emociona: “Significa mucho para mí”
La fotógrafa le cuenta a su expareja que, tras pensarlo mucho, dejará su puesto en la empresa por lo que les ha hecho Gabriel a los De la Reina.
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Fina y Marta tuvieron un primer desencuentro cuando la fotógrafa se enteró de que echaban a la De la Reina de la fábrica. Marta se esperaba otra reacción por su parte.
Sin embargo, Fina ha cambiado de idea.
La joven ha ido a ver a Marta a su casa, y le ha confesado que, tras volver a pensarlo, en cuanto acabe con este encargo dejará su empleo. No está de acuerdo en cómo la ha tratado Gabriel, ni a ella ni a su familia. "Yo no quiero estar a las órdenes de alguien que os ha hecho eso".
"Debería haber renunciado de entrada, y no debí de haber dudado", ha explicado.
Fina cree que su gotita de arena puede ayudar, y Marta, se ha emocionado mucho con esta confesión. ¡Se ha sentido apoyada por Fina de nuevo!
¿Qué pasará ahora entre ellas?
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