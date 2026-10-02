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Capítulo 661

Fina renunciará finalmente a su puesto en la fábrica y Marta se emociona: “Significa mucho para mí”

La fotógrafa le cuenta a su expareja que, tras pensarlo mucho, dejará su puesto en la empresa por lo que les ha hecho Gabriel a los De la Reina.

Fina

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Fina y Marta tuvieron un primer desencuentro cuando la fotógrafa se enteró de que echaban a la De la Reina de la fábrica. Marta se esperaba otra reacción por su parte.

Sin embargo, Fina ha cambiado de idea.

La joven ha ido a ver a Marta a su casa, y le ha confesado que, tras volver a pensarlo, en cuanto acabe con este encargo dejará su empleo. No está de acuerdo en cómo la ha tratado Gabriel, ni a ella ni a su familia. "Yo no quiero estar a las órdenes de alguien que os ha hecho eso".

"Debería haber renunciado de entrada, y no debí de haber dudado", ha explicado.

Fina cree que su gotita de arena puede ayudar, y Marta, se ha emocionado mucho con esta confesión. ¡Se ha sentido apoyada por Fina de nuevo!

¿Qué pasará ahora entre ellas?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Fina

Fina renunciará finalmente a su puesto en la fábrica y Marta se emociona: “Significa mucho para mí”

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