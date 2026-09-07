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Estreno 20 de septiembre

¿De qué trata A la deriva? Sus protagonistas nos dan las claves de la nueva serie de atresplayer

Paula Echevarría, Daniel Grao, Michel Noher y el resto del reparto nos cuenta todos los detalles de A la deriva, la serie que se estrena en atresplayer el 20 de septiembre.

Paula Echevarría

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Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

Cada vez queda menos para descubrir A la deriva, la nueva ficción protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher que llega el próximo 20 de septiembre a atresplayer.

Una historia marcada por un naufragio, la pérdida y el inesperado regreso de cinco hombres que todos creían muertos.

Los propios actores nos cuentan qué podemos esperar de la serie: “La historia comienza con el naufragio del barco, con cómo las mujeres viven ese momento en el que sus seres queridos desaparecen”, explica Paula Echevarría.

Tras la tragedia, las mujeres del pueblo tienen que aprender a seguir adelante: “Empiezan a rehacer su vida hasta que un día regresan”, adelanta Albert Baró sobre la inesperada vuelta de algunos de los desaparecidos.

Un regreso que lo cambiará todo: “Hay un antes y un después. Después de esto ya nada es igual”, asegura Roberto Enríquez. Y Lucía Guerrero advierte: “No todo van a ser alegrías”.

A la deriva también muestra la realidad a la que se enfrentaban muchas mujeres en aquella época: “Estamos plasmando una realidad que, en general, era un poco así en ese momento”, explica Daniel Grao.

Además, la unión entre ellas será uno de los pilares de la serie: “Habla también de una cofradía femenina muy interesante”, señala Michel Noher. A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

Antena 3 » Series » A la deriva

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