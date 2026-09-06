Conoce al reparto de A la deriva: Paula Echevarría, Michel Noher y Daniel Grao encabezan esta apasionante historia

A la deriva reúne a un destacado reparto para trasladarnos hasta Bastuel, un pueblo pesquero cuya vida cambia para siempre tras el naufragio. Paula Echevarría interpreta a Lucía, una mujer que consigue reconstruir su vida durante los dos años en los que su marido permanece desaparecido.

Daniel Grao da vida a Héctor, capitán del barco y uno de los cinco pescadores que regresan inesperadamente. Su vuelta también afecta a Tristán, interpretado por Michel Noher, quien ha permanecido junto a Lucía durante su ausencia y ha terminado enamorándose de ella.

Silvia Alonso, David Castillo o Natalia Huarte, Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Lucía Guerrero, Roberto Enríquez, Amparo Fernández, Llorenç González, Albert Baró, Camila Viyuela, Richard Holmes, Mariam Hernández, Joaquín Notario, Cristian Valencia, Ian Losada, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán completan el reparto protagonista de esta historia marcada por el regreso de los desaparecidos, los sentimientos familiares y los secretos que amenazan con salir a la luz.

No te lo puedes perder, el 20 de septiembre en atresplayer.

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