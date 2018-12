Las mejores recetas veganas de 2018

Magdalenas veganas con chocolate y cerezas

Sí, has oído bien. Un dulce delicioso hecho de chocolate y cerezas que, además, es apto para veganos ya que no llevan ni leche ni huevos. Con estas magdalenas no sólo sorprenderás a todo el que las pruebe sino que también están buenísimas.

Crepes veganas, ¡una delicia saludable!

Leche de arroz, aceite de oliva, nata vegetal de coco, azúcar moreno, frambuesa... Una receta saludable y deliciosa, ideal para cualquier paladar y sin el menor atisbo de proteína de origen animal

McVegan de McDonald's, ¿la hacemos en casa?

Esta hamburguesa vegana de McDonald's elaborada con soja y verduras está buenísima. Te enseñamos a prepararla para que puedas disfrutar del mejor fast food saludable en tu casita.

Conquista a tus invitados con estos bombones veganos

Unos sencillísimos bombones de cacao, pipas y dátiles. Son veganos, sanos y deliciosos. Y, lo más importante: tardarás 5 minutos en prepararlos.

Platazo: los fideos VEGANOS Chow Mein de Yumland

Nuestro chef barbudo favorito nos trae la receta del Chow Mein de la cadena de restaurantes Panda Express. Ah, y todo apto para vegetarianos y veganos.

Así se hace una tarta de zanahoria crudivegana ¡sin horno! ¡sin fuego!

Hacemos una tarta de zanahora crudivegana en Lével Veggie Bistró, un restaurante que apuesta por una cocina diferente en Madrid. Fijaos y sorprenderos.

¡Al rico brownie vegano!

Un postre delicioso y muy fácil de hacer, sin nada que envidiar a la receta tradicional del brownie. Y si le añadimos una bola de helado para completar el plato, ¡queda de vicio!