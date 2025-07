Laura Matamoros desmiente que tenga nuevo novio y confirma que no conoce al hijo de su primo, Carlo Costanzia

Madrid ha acogido la segunda edición de los Premios T del Vino, organizados por Tapas Magazine. Un evento que ha galardonado a las mejores bodegas del país y al que acudieron numerosos rostros conocidos. Entre ellos, Laura Matamoros, encargada de entregar uno de los premios durante la ceremonia. La hija de Kiko Matamorosatendió durante unos minutos a la prensa y aprovechó para aclarar su situación sentimental y desmarcarse de la polémica que envuelve a su primo, Carlo Costanzia.

Laura Matamoros en el evento de Tapas Magazine | Gtres

Antonio Revilla ha sido la última pareja que hemos conocido de Laura Matamoros. Sin embargo, últimamente cobran fuerza los rumores sobre si la hija de Kiko Matamoros podría estar iniciando una nueva relación. Tras pasar unos días en Ibiza y Mallorca (donde ha sido fotografiada con un misterioso chico), Laura ha aclarado cómo está su corazón, desmintiendo en todo momento estar enamorada de nuevo. "Mira, es que lo digo siempre, por cada amigo que me veáis, la verdad, ya lo ponéis como ilusión, o sea me parece ridículo. Además, cuando, sinceramente, no, es que no se ve absolutamente nada, entonces, entrar al trapo ya de todo esto me parece sin más", aseguraba la influencer, negando cualquier romance y explicando que se tratan solo de amigos.

"Laura Matamoros está soltera, no pasa nada", ha continuado diciendo ella misma a los micrófonos de Europa Press para zanjar cualquier rumor. Un momento que a la influencer le está sirviendo para "saber disfrutar de uno mismo" y "pasar tiempo contigo mismo", dos cosas que considera muy importantes en esta nueva etapa de su vida.

Laura Matamoros en Madrid | Gtres

Sobre lo que ha sido más reservada hablando ha sido sobre su primo Carlo Costanzia, protagonista en la última semana a raíz del vídeo publicado desde la prisión de Turín, donde están presos sus hermanos, Pietro y Rocco. Al ser preguntada por el tema, Laura ha dejado claro que no iba hacer declaraciones al respecto. "Yo no voy a hablar de esto. Cada uno tiene su opinión, yo mi opinión me la guardo, me lo vais a respetar", se desmarcaba la influencer. "Sí, en contar lo que él considere, desde luego, o sea libertad de expresión, pero sinceramente yo aquí me mantengo al margen", añadía la hija de Kiko Matamoros, dejando claro que respeta la decisión de su primo, aunque ella prefiera guardar silencio.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se convirtieron en padres de su primer hijo en común el pasado diciembre. Aunque han pasado meses desde el nacimiento del pequeño Carlo, Laura Matamoros ha confirmado que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer al bebé pero que su intención es hacerlo pronto: "No, todavía no, no le conozco todavía, no pero tengo que conocerle cuanto antes".