Los looks de Isabel Preysler y Tamara Falcó para el bautizo del tercer hijo de Ana Boyer

Estamos en plena temporada de bautizos y bodas: con el calor y el buen tiempo es el momento perfecto para este tipo de celebraciones. Aunque lo que más nos gusta de estos acontecimientos, aparte de las reuniones familiares, es encontrar un look ideal para tal evento.

Hace escasos días se ha celebrado el bautizo del tercer hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco, Martín. Siguiendo las tradiciones que instauraron con sus otros dos hijos, Miguel y Mateo, la ceremonia tuvo lugar en la capilla de los Misioneros de la Sagrada Familia, en Madrid. Posteriormente, se celebró una merienda íntima y familiar en casa de Isabel Preysler, hogar donde Ana creció. Gracias a ¡HOLA!, hemos podido ver qué vestidos lucieron las mujeres de la familia.

Las invitadas más especiales y sus vestidos

Muchas caras conocidas hubo en el bautizo del pequeñín de la familia, pero quienes destacaron más que nadie, aparte de Ana Boyer, fueron Isabel Preysler y Tamara Falcó, madre y hermana respectivamente.

Ambas, que estaban muy emocionadas por el bautizo de Martín, destacaron, sobre todo, por la elección de vestido. Las tres mujeres de la familia escogieron looks con estampados, aunque diferentes entre sí.

El look de la madre de familia, Isabel Preysler

La madre de Ana y Tamara optó por un vestido con acabado abstracto pero con inspiración floral. Un modelo de la colombiana Silvia Tcherassi, diseñadora que consolidó la firma con su propio nombre en 1990.

El vestido de casi 2.300 euros se caracteriza por su color amarillo lima, llamativo y veraniego, perfecto para la ocasión. De manga larga y corte midi, Preysler lució un look juvenil y con un estampado muy colorido.

Vestido amarillo | Silvia Tcherassi

En cuanto a los complementos, todas las joyas que llevó son de la firma Rabat, y, las sandalias de tacón, de color amarillo lima a conjunto con el vestido, son de la marca italiana Aquazzura.

Este fue el outfit de la madrina, Tamara Falcó

Sí, lo has leído bien. Tamara ha sido, de nuevo, la madrina del tercer hijo de su hermana. Así pues, se corona como la madrina de sus tres sobrinos. Y, como no, su vestido tenía que estar a la altura de este papel familiar tan importante, y, la verdad, no ha decepcionado.

Falcó se decantó por un estampado con flores realistas, aportando un toque de naturaleza a su precioso vestido color naranja oscuro. De la firma La Double J y con un precio de casi 1.000 euros, Tamara fue la gran sensación de la celebración, con mangas abombadas, de corte largo y con un escote en forma de triángulo que se ajustó a su gusto, haciéndolo algo menos abierto.

Vestido rojo con flores | DoubleJ.

Por lo que hace a las joyas, en su caso, llevó un brazalete de la firma colombiana Silvia Tcherassi y los pendientes de Sezane. Todo el look acompañado de unas sandalias de la marca española Magrit.

Todo sobre el vestido de la pequeña de la familia, Ana Boyer

La madre de Martín, Ana Boyer, con ayuda de su estilista Cristina Reyes se acabó decantando por una pieza de Silvia Tcherassi, al igual que su madre. Un vestido muy elegante de color baby blue y con estilo acuarela.

El vestido de algodón con corte midi y sin mangas contaba, también, con un escote en forma de V cruzada y una falda con pliegues. El estampado de su traje lo componen una mezcla de tonalidades azules y rojizas.

Vestido azul | Silvia Tcherassi

Como complementos al vestido de casi 1.600 euros, Boyer apostó por unas sandalias en azul de la firma española Martinelli en colaboración con el diseñador Jorge Redondo. En relación a las joyas, al igual que su madre, todas eran de la marca Rabat.