¿Te tomarías un vino con cannabis?

Ya sabemos que en el mundo del vino hay de todo: vinos carisísssimos, indicados solo para algunos bolsillos; otros más económicos, de los que echas mano para hacer una rica y fresca sangría, muy de agradecer con estos calores; exóticos, traídos de tierras lejanas; con etiquetas rompedoras; de nombres rimbombantes y faltaba el vino del que hablamos hoy: Cannawine, uno con cannabis.

No, no vamos a hacer el chiste fácil de si es vino de porro o de porrón porque en realidad este vino, que llega de Cataluña, no tiene efectos psicotrópicos. ¿Cómo es esto posible? Aunque el extracto que se le añade proviene de la planta Cannabis Sativa L. (planta originaria de Asia con propiedades muy versátiles y no solo las asociadas al consumo de cannabis o marihuana), esta empresa catalana no utiliza el THC (que es la sustancia que provoca los efectos psicotrópicos), sino el CBD, un cannabidiol procedente de la planta. Y no, esta sustancia no te hará ver elefantes rosas…

Cannabis y vino, buen maridaje. | Cannawine

Disponen de dos modalidades, tinto, con uva garnacha y cariñena, tintas al 50% y blanco, con uvas garnacha y macabeo al 50%. Cada botella, de medio litro, contiene aproximadamente 50 mg de extracto de cáñamo enriquecido con CBD (y la cantidad de THC se encuentra por debajo del límite legal del 0,2%). Ambos tienen 14,5 grados de alcohol. "Somos la única empresa en Europa que lo hace y de hecho vendemos más en el extranjero que en España", comenta Jeremy Sayols, uno de sus creadores. El vino vio la luz en 2016 (y la idea surgió a lo largo de una barbacoa), aunque la empresa, que cuenta con un enólogo y un abogado para gestionar toda la parte legal, es anterior.

"Trabajamos con vinos jóvenes, no buscamos que tengan aromas de barricas de roble. Por ejemplo, el blanco está en tina de cemento de 3 a 5 meses y luego nos lo traemos a nuestra bodega, donde añadimos el extracto", comenta. Y hasta ahí puede contar porque no desvela más ni del proceso de elaboración ni tampoco de cuánto están produciendo. ¿De dónde viene el extracto de cannabis? De plantas cultivadas en el Delta del Ebro y se trata de cultivo ecológico.

Lo que sí recomiendan es consumirlo frío (ambos). El blanco marida con arroces y mariscos y el tinto acompaña bien los aperitivos y el postre. Eso sí: si habitualmente hay que dejar respirar el vino una vez abierto, en este caso más. "Por el intenso olor y sabor a Cannabis Sativa L.", añaden. Y para los susceptibles, aclaran que disponen de todas las certificaciones legales y de sanidad para la venta.

¿Dónde comprar una de sus botellas? Se les pueden solicitar a través de la web y ya están presentes en tiendas cannábicas de Girona, Valencia, Castellón… pero no solo, también pueden hallarse en alguna tienda de vinos. ¿Qué si te puedes pillar un colocón con este vino? Pues todo depende de tu tolerancia al alcohol, pero si te tomas toda la botella o unas cuantas… fijo.