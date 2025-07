Gisela confirma su separación de José Ángel Ortega con un comunicado: "Siempre seremos una familia"

"Después de un tiempo de reflexión y con todo el cariño que nos tenemos Jose y yo, hemos decidido seguir nuestros caminos por separado", así ha comenzado el comunicado que ha compartido Gisela en sus redes sociales confirmando su separación de José Ángel Ortega.

Una ruptura que, como ya contamos, había sido de mutuo acuerdo, pero de la que ninguno de los dos se había pronunciado. Hasta ahora. Aunque discretos siempre con su vida privada, tanto la cantante como su marido han publicado algunos aspectos de su vida familiar. Y esta ruptura, que copaba las portadas de las revistas, también han querido hacerla pública.

Como ha desvelado la concursante de Tu Cara Me Suena, "no ha sido una decisión fácil", pero la han tomado "desde el respeto y el amor" y, sobre todo, por el pequeño Indiana. La pareja dio la bienvenida a su primer y único hijo en común hace apenas 18 meses y, aunque parecía que estaban viviendo su mejor etapa, ahora conocemos que no era así.

Gisela y José Ángel Ortega presentan a su hijo Indiana | Gtres

A pesar de que sus caminos se hayan separado, la cantante ha dejado claro que seguirán unidos: "Siempre seremos una familia, pese a nuestra separación como pareja". Además, ha querido dar las gracias a los medios de comunicación y a sus seguidores por la preocupación.

Y, para terminar el comunicado, ha dado las gracias por la comprensión y por respetar su intimidad en un momento muy complicado. Un post que ha recibido cientos de comentarios, entre ellos el de Rosario Mohedano, Nerea Garmendia o Elsa Anka: "Love U mucho y fuerte".