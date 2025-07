María Pombo comparte un vídeo luciendo barriguita: así confirma que está esperando su tercer bebé

María Pombo ha querido oficializar su embarazo con sus seguidores, publicando un emotivo vídeo a través de sus redes sociales. En este, se muestra junto a su marido, Pablo Castellano, y sus dos hijos en común, Vega y Martín, disfrutando de la playa en familia.

Una confirmación que llega después de que la revista ¡Hola! publicara en exclusiva que la pareja será familia numerosa. Una filtración a la que reaccionó la influencer con un único comentario en uno de sus post: "No he vendido nada a nadie".

Desde entonces, más medios se habían hecho eco de esta noticia, pero eso no ha impedido que María haga su propio comunicado. Y es que, una imagen vale más que mil palabras, solamente ha hecho falta enseñar su barriguita con la letra de la canciónEverything I Wanted de Billie Eilish para confirmar que está embarazada.

Ella misma cita "I had a dream… I got everything I wanted", con lo que expresa "tuve un sueño… en el que conseguía todo lo que quería", pues se siente muy identificada con esta frase, ya que desde bien pequeña soñaba con tener una familia numerosa, y a sus 30 años parece disfrutar de esa vida perfecta en compañía de los suyos.

María Pombo, Pablo Castellano y sus hijos Martín y Vega en la boda de su hermana Marta Pombo | Gtres

Por el momento, parece encontrarse más relajada y, como ha desvelado en los comentarios de la publicación, llevaba ya un tiempo "metiendo mucha tripa, sobre todo en photocalls". Y es que, no hay más que deslizar por sus comentarios para saber que la incorporación del quinto miembro a la familia ha recibido múltiples mensajes de enhorabuena, mostrando positividad y alegría ante este comunicado.

Tanto sus amigas y conocidos como los seguidores que tanto la apoyan han dado la bienvenida con los brazos abiertos a esta preciosa noticia, mostrando una vez más que María disfruta de tener una comunidad muy unida que la respalda.

Nosotros desde aquí también les deseamos mucha suerte en esta nueva aventura. Y tú ¿quiénes crees que serán los padrinos de este nuevo bebé?