Manicura de verano: tonos pastel ideales para uñas cortas

Hoy en día lucir unas uñas bonitas se ha convertido en una de las tendencias de belleza más deseadas entre las mujeres. Aunque a veces pase desapercibido, lo cierto es que las uñas forman parte de una de las zonas más visibles de nuestro cuerpo: las manos. Por ello, aunque la manicura francesa es siempre una apuesta segura y uno de los diseños más solicitados en los salones de uñas, te proponemos darle un toque de color, con diseños originales y vibrantes que se adaptan a tu estilo y a las tendencias del momento: los tonos pastel.

Uñas en tendencia esta primavera | Freepik

Para uñas cortas en verano, nada como los tonos pastel: son tendencia y combinan con cualquier look estival. Colores como el rosa empolvado, el lila suave o el verde menta se posicionan entre los favoritos por su versatilidad y capacidad de adaptarse a todo tipo de estilos. Aunque no son los únicos. A continuación te contamos cuáles son los colores a los que no te vas a poder resistir esta temporada.

Persona se pinta las uñas de color rosa | Pexels

La gama de colores formada por el amarillo mantequilla, el naranja y el coral se han hecho un hueco en las tendencias de primavera-verano 2025. Su toque luminoso, cálido y alegre realza el bronceado y aporta un aire divertido a cualquier look. Otros tonos como el azul rey y el azul marino son también excelentes opciones para un look fresco y elegante. Y si tu estilo es más neutro y sofisticado, tenemos el color perfecto para ti: el mocha mousse, un marrón suave que se ha convertido en un básico para el verano. Aunque, si eres de las que no renuncian a los colores llamativos, pide a tu manicurista de confianza el tono lava: un rojo anaranjado intenso que desprende calidez y energía, ideal para las noches estivales.

Entonces, ¿ya has apuntado todos estos colores? ¡Toma nota e inspírate para tus próximos diseños de uñas este verano!