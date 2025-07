Qué es la soledad emocional y por qué puedes sentirte solo aunque estés rodeado de gente

"Me siento solo ahí fuera a veces. Lo paso mal mentalmente. Lo llevo diciendo desde el Open de Australia, intento encontrar maneras de salir de este agujero... pero no puedo. En general me siento solo en la vida". Con estas palabras, el tenista Alexander Zverev cerró entre lágrimas su rueda de prensa tras ser eliminado en Wimbledon 2025.

Un crudo mensaje que nos recuerda que la soledad emocional existe y que es más común de lo que parece. Porque, aunque desde fuera todo apunte al éxito —reconocimientos, viajes, aplausos, compañía constante—, por dentro puede faltar lo más importante: el vínculo emocional.

¿Qué es la soledad emocional?

La psicóloga Pilar Conde, directora técnica de Clínicas Origen, explica que la soledad emocional "no responde únicamente a una falta de compañía, sino a la ausencia de conexiones profundas y significativas". Es decir, una persona puede tener una agenda llena de reuniones, cenas, entrevistas o eventos, y aun así sentirse completamente sola.

"Estar físicamente acompañado no garantiza sentirse emocionalmente conectado. Para eso, necesitamos vínculos genuinos y recíprocos con personas que nos acepten, comprendan y nos muestren afecto", señala la experta.

Sentir soledad aún y estando con gente

Según Conde, alcanzar metas importantes suele implicar también un gran sacrificio personal: "Se pasa tiempo fuera, rodeado de gente, pero son profesionales con intereses personales, económicos… y es más difícil generar relaciones vinculares genuinas como puede suceder en la familia o la amistad".

Muchas personas, como Zverev, están rodeadas constantemente de equipos técnicos, periodistas o patrocinadores. Pero eso no significa que estén emocionalmente acompañadas. "En muchos casos, no disponen en su día a día de las personas con las que sí poseen ese tipo de relación emocional, lo que contribuye al sentimiento de desconexión", explica la psicóloga.

Alexander Zverev animando por su compañero Jannik Sinner | Gtres

Pilar Conde insiste en una distinción clave: "Estar solo se refiere a pasar un tiempo sin estar acompañado de manera física. Esto no tiene por qué ir asociado a sentirse solo. Sentirse solo se refiere a la experiencia emocional en la que la persona considera que no tiene vínculos emocionales de afecto, y puede suceder estando físicamente solo o con mucha gente, pero sin conexión emocional real".

Este tipo de soledad se ha descrito con frecuencia entre cantantes o deportistas que trabajan en solitario, de ahí que muchos expresen "envidia" hacia quienes pertenecen a equipos o bandas musicales, donde es más fácil crear lazos afectivos duraderos.

La soledad para alcanzar el éxito

La sensación de vacío emocional tras lograr una meta es también habitual. "El éxito profesional, lo que se considera de manera externa como positivo —generar ingresos, ser reconocido, ganar dinero—, suele en muchas ocasiones llevar asociado tiempo a solas, viajes, renuncias personales… en detrimento de lo que permite crear conexiones emocionales significativas", señala Pilar Conde.

Y añade: "Muchas veces se pone tanto foco en conseguir objetivos que se descuida la parte emocional. Cuando lo conseguimos o estamos cerca, tomamos conciencia de lo poco satisfactorio a nivel emocional que es la consecución de dicho éxito".

Hay que pedir ayuda

A pesar de lo común que es este tipo de malestar, muchos siguen sin pedir ayuda. "Todavía existen mitos que frenan a muchas personas", lamenta la experta. Algunos de los más habituales: "Pedir ayuda es de débiles", "tengo que resolverlo solo", "si voy al psicólogo es que no estoy bien de la cabeza" o "yo no creo en la psicología".

Estas creencias erróneas, según Pilar Conde, siguen actuando como barreras que impiden a muchas personas cuidar de su bienestar emocional y buscar el acompañamiento profesional que necesitan.