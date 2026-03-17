Zara, madre de Sandra Peña: "Me engañaron a mí, a su psicóloga e intentaron engañar a la inspectora de Educación"

Sandra Peña, una joven sevillana de 14 años, se quitaba la vida el pasado mes de octubre, precipitándose desde el balcón de su casa. La menor había confesado que estaba siendo víctima de acoso escolar, pero el centro nunca llegó a activar el protocolo antibullying.

Los padres de Sandra Peña exigieron una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio, ya que la madre de la menor llegó a denunciar hasta en dos ocasiones que su hija sufría bullying. Sin embargo, la falta de actuación del centro llevó a Sandra a quitarse la vida.

Zara, la madre de Sandra Peña, llegó a ir al colegio a solicitar que se abrieran los protocolos de autolisis y acoso escolar a raíz del informe de su psicóloga. En el centro le prometieron que los abrirían, pero el día que su hija se suicidó descubrieron por la televisión que nunca llegaron a hacerlo.

"Me engañaron a mí, a su psicóloga e intentaron engañar a la inspectora de Educación", advierte la madre de Sandra Peña. Por eso, hoy piden depurar responsabilidades y José Manuel, el padre de Sandra, lo deja claro: "Queremos que caiga toda la justicia sobre esos profesores que no abrieron los protocolos".

El fallecimiento de Sandra Peña se convirtió en símbolo de la lucha contra el acoso escolar y hoy, sus padres piden que, al menos, su muerte sirva para cambiar las cosas.