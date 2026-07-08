Yoli denuncia las condiciones insalubres en las que se ha encontrado su casa tras recuperarla: "Más seguridad e higiene"

Yoli compró una casa junto a su madre y su padrastro hace 16 años. Pese a que durante años fue una vivienda familiar, el alquiler era de 1.600 euros al mes y la protagonista decidió buscar un piso con un alquiler más bajo para ella y su hija. Lo que no imaginaba es que su casa de toda la vida, iba a estar ocupada por inquilinos que ahora son inquiocupas dos años y medio.

Los inquilinos al pricipio aportaban 150 euros al mes para ayudar con los gastos pero, después dejaron de hacerlo. Tras un largo proceso judical, Yoli ha podido recuperar su hogar aunque en condiciones deplorables. La protagonista no puede olvidar el momento en el que entró a su casa: "Me acuerdo cuando entré por la puerta" además de reconocer que "El juez me tocó y me dijo: No he visto esto en 20 años".

Cristales rotos, basura, suciedades y unas chinches que le pican mientras limpia. La vivienda se ha declarado inhabitable y, es un problema es que son "tres personas" las que necesitan la vivienda. Yoli recalca que el novio de su hija "tiene la sarna" por estar en estar expuesto a estas circunstancias insalubres. A pesar de todo, siguen queriendo ocuparle la casa, pero ella solo pide "más seguridad e higiene".

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