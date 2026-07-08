Quitarse los implantes de pecho, de moda: los ideales estéticos han cambiado radicalmente

Cada vez es más frecuente que las mujeres que en su día optaron por un aumento de pecho decidan revertir la operación. Lo que durante años fue una de las intervenciones de cirugía estética más demandadas está dando paso a una nueva tendencia marcada por la búsqueda de una imagen más natural, el bienestar personal y un cambio en la percepción de los cánones de belleza.

Esta transformación también se refleja en los datos. Durante el Barcelona Breast Meeting de 2025 se dio a conocer que el número de explantaciones mamarias en España aumenta, ha pasado de 3.647 en 2016 a 7.145 en 2023, un incremento del 96 %. Los especialistas consideran que esta tendencia continuará creciendo en los próximos años.

"No las sentía parte de mí"

Una de esas mujeres es Claudia. Hace seis años decidió someterse a un aumento de pecho porque arrastraba un complejo desde la adolescencia y quería ajustarse al ideal estético del momento. Sin embargo, hace unas semanas tomó la decisión de retirar sus prótesis. "Me siento mucho mejor, ha sido un gran cambio para mí (...) No las sentía parte de mí", explica.

Los especialistas aseguran que la retirada de implantes se ha convertido en un motivo de consulta cada vez más habitual. El doctor Millán afirma que "es un motivo de consulta cada vez más frecuente. De hecho, actualmente es el segundo motivo de consulta entre nuestras pacientes".

Durante años, el ideal de belleza estuvo asociado a un pecho de mayor volumen. Hoy, muchas mujeres afirman priorizar la comodidad y sentirse identificadas con una imagen más natural. Para algunas, la explantación responde a un cambio estético; para otras, supone una decisión personal vinculada a cómo quieren verse y sentirse.

Este cambio también ha llegado al ámbito de las celebridades. Victoria Beckham, Nicole Kidman y Alyssa Milano han hablado públicamente sobre la retirada de sus implantes. Milano compartió un mensaje en sus redes sociales tras someterse a la explantación en el que afirmaba: "Dejo atrás el cuerpo que creí necesario para ser feliz. Me siento libre, mi auténtica yo".

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