Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CONTENIDO EXCLUSIVO

¿Tienen tanta conexión como dicen? Los coaches y asesores se ponen a prueba con el juego de La Voz Kids

Los coaches de La Voz Kids tenían que responder en sus pizarras algunas preguntas sobre sus compañeros y nos han dejado algunos momentos ¡muy divertidos!

Antonio Orozco y Antoñito Molina

¿Tienen tanta conexión como dicen? Los coaches y asesores se ponen a prueba con el juego de ‘¿Cuánto se conocen?’.

Publicidad

Nos encanta retar a nuestros coaches detrás de las cámaras de La Voz Kids... y tras el Asalto de Edurne y Ana Mena, llega el turno de Fonsi y Orozco.

Antonio Orozco y Antoñito Molina lo han tenido muy claro con la pregunta de la comida: ¡los dos han dado en el clavo! Pero lo mejor ha sido el momento de sinceridad de Melody cuando ha llegado su turno: “En realidad no hemos hablado tanto, somos un poco esaboríos”, le ha dicho a Fonsi, aunque al final sí que ha acertado con la comida del cantante.

Con el deporte, sin embargo, la cosa se ha complicado un poco más… Orozco ha asegurado que Antoñito Molina practica “Barra fija”, mientras que el asesor ha apostado primero por el pádel. ¿Le pega a Orozco jugar al pádel?

Al ver que no iba bien encaminado, Antoñito Molina ha tirado de imaginación y se ha inventado un nuevo deporte: el “golf pádel”, que, según dice, consiste en jugar al golf… ¡con una pared! ¡Vaya ocurrencia!

Por su parte, el puertorriqueño sí practica golf, y Melody lo ha acertado a la primera. El coach, en cambio, no ha estado tan inspirado con el deporte de la andaluza: ha dicho que juega al tenis. Melody lo practica, pero… ¡en sus sueños! ¡Dale al play y no te pierdas el juego!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Erick en La Voz Kids

“Estoy enamorada de este niño”: Ana Mena se rinde con Erick en La Voz Kids

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Yoli

Yoli denuncia las condiciones insalubres en las que se ha encontrado su casa tras recuperarla: "Más seguridad e higiene"

Naty

Hallan muertas a una madre y a su hija en una vivienda tras descubrir un incendio: "¡Ayuda mi novia está en el suelo!"

Antonio Orozco y Antoñito Molina

¿Tienen tanta conexión como dicen? Los coaches y asesores se ponen a prueba con el juego de La Voz Kids

Explantación de pechos
Explantaciones mamarias

Quitarse los implantes de pecho, de moda: los ideales estéticos han cambiado radicalmente

infidelidad discoteca
Infidelidades

Una nueva 'kisscam' pilla a un infiel que demanda a una discoteca de Vigo: "Están atentando contra tu intimidad"

Eva Cobo
A partir de las 17:00

Eva Cobo reaparece tras dos décadas alejada del cine, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Eva Cobo reaparece ante las cámaras tras años alejada de la gran pantalla, su última aparición fue en 2005. Durante esos años también vivió momentos personales muy duros. Sin embargo, en 2026 ha anunciado su regreso al cine.

¿Menas o mayores de edad?
Inmigración

La advertencia de la Policía Nacional sobre los 'falsos menas': "Suponen un coste muy elevado para el Estado"

Los menas son los menores extranjeros no acompañados a los que se asigna recursos hasta cumplen la mayoría de edad. Ibón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol, advierte del gran pillaje que existe en este colectivo.

¡Por los pelos! Zulema cae en el bote y se queda a 25 euros de jugar la gran final

¡Por los pelos! Zulema cae en el bote y se queda a 25 euros de jugar la gran final

Un panel hecho realidad… ¡A Zulema le pasó!

Un panel hecho realidad… ¡A Zulema le pasó!

“¡Jose!”: El concursante se concentra tanto en el panel que ignora a Jorge Fernández

“¡Jose!”: El concursante se concentra tanto en el panel que ignora a Jorge Fernández

Publicidad