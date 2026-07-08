¿Tienen tanta conexión como dicen? Los coaches y asesores se ponen a prueba con el juego de La Voz Kids

Nos encanta retar a nuestros coaches detrás de las cámaras de La Voz Kids... y tras el Asalto de Edurne y Ana Mena, llega el turno de Fonsi y Orozco.

Antonio Orozco y Antoñito Molina lo han tenido muy claro con la pregunta de la comida: ¡los dos han dado en el clavo! Pero lo mejor ha sido el momento de sinceridad de Melody cuando ha llegado su turno: “En realidad no hemos hablado tanto, somos un poco esaboríos”, le ha dicho a Fonsi, aunque al final sí que ha acertado con la comida del cantante.

Con el deporte, sin embargo, la cosa se ha complicado un poco más… Orozco ha asegurado que Antoñito Molina practica “Barra fija”, mientras que el asesor ha apostado primero por el pádel. ¿Le pega a Orozco jugar al pádel?

Al ver que no iba bien encaminado, Antoñito Molina ha tirado de imaginación y se ha inventado un nuevo deporte: el “golf pádel”, que, según dice, consiste en jugar al golf… ¡con una pared! ¡Vaya ocurrencia!

Por su parte, el puertorriqueño sí practica golf, y Melody lo ha acertado a la primera. El coach, en cambio, no ha estado tan inspirado con el deporte de la andaluza: ha dicho que juega al tenis. Melody lo practica, pero… ¡en sus sueños! ¡Dale al play y no te pierdas el juego!

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