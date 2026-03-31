Xavier Bautista, el campeón de gimnasia rítmica al que no reconocen por ser hombre: "No se nos reconoce como alto nivel"

Xavier Bautista lleva desde los 6 años haciendo gimnasia rítmica. Desde entonces, su esfuerzo y dedicación le han llevado a convertirse en una promesa del deporte, alzándole como campeón de España en varias ocasiones con tan solo 18 años.

Pese a que cumple todos los requisitos propios de un deportista de alto nivel, la normativa no lo reconoce como tal. Esta no contempla la gimnasia rítmica masculina en Cataluña, pero tampoco la contemple plenamente a nivel internacional.

Desde pequeño, cuando se metían con él por hacer gimnasia rítmica, tuvo que luchar contra insultos y prejuicios. "Nunca sentí el deseo de dejar la gimnasia porque me dijeran que era un deporte de chicas", afirma. Ahora, Xavier pelea contra esos prejuicios convirtiéndose en un altavoz para cambiar la normativa.

"En Cataluña no lo consideran un deporte de pleno derecho porque no tiene competición a nivel internacional y eso es un bucle", asegura Xavier, "no se nos permite salir de ese bucle, solo podemos ir a campeonatos nacionales".

El joven lleva desde 2023 luchando por que la gimnasia rítmica sea una disciplina que no entienda de géneros. Un deporte que debe estar reconocido en la normativa más allá de ser hombre o mujer.