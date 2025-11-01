Cocina abierta de Karlos Arguiñano arrasa en octubre con 17,2% de share y 790.000 espectadores

Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúa imparable en octubre, consolidando su liderazgo por 43º mes consecutivo. Con un 17,2% de cuota de pantalla y 790.000 espectadores, el programa logra la mayor ventaja histórica sobre su principal competidor en este mes: +6,9 puntos de diferencia.

Antena 3 refuerza su dominio televisivo en octubre con un 13% de share, manteniéndose como la cadena líder durante quince meses seguidos, desde agosto de 2024. La cadena alcanza su mejor octubre en tres años y se impone en todas las franjas, incluida el Prime Time, donde registra un 14,1%. Esta franja, la más codiciada por los anunciantes, le otorga una ventaja de +5,2 puntos frente a su rival privado y de +1,5 puntos sobre la cadena pública, marcando su mayor distancia desde marzo de 2023.