El augurio de Jorge Fernández sobre La ruleta de la suerte de esta noche: “Creo que hoy va a ser un buen programa, tengo esa sensación”

La ruleta de la suerte es uno de los concursos punteros de la televisión. La edición especial de noche llena los sábados de muchos premios y diversión. En este nuevo programa, los concursantes deberán dar lo mejor para llegar al panel final.

En los dos primeros los programas han conseguido marcadores muy elevados, con una gran cantidad de dinero. ¿Qué cifra lograrán esta vez los tres nuevos protagonistas?

Jorge Fernández y Laura Moure dirigen esta velada llena de emoción. ¡No te lo pierdas! Esta noche a las 22:00 horas, en Antena 3. La tele abierta.