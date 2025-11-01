Audiencias octubre
Pasapalabra, líder absoluto, firma su mejor octubre de los últimos tres años
El programa presentador por Roberto Leal es líder absoluto de su franja y ha logradosu mejor octubre de los últimos tres años tras subir más de 4 puntos respecto al año pasado y consigue 3,5 millones de espectadores únicos.
Pasapalabra sigue en el top de lo más visto. El programa presentado por Roberto Leal es líder absoluto con 20,4 de cuota de pantalla y 1.874.000 especadores únicos.
Pasapalabra se ha situado a +12,6 puntos sobre su principal competidor y +8 sobre la cadena pública. Logra su mejor octubre de los últimos tres años tras subir más de 4 puntos respecto al año pasado y consigue 3,5 millones de espectadores únicos.
Antena 3 sigue arrasando y refuerza en octubre su liderazgo. Con un 13% de cuota, prolonga su posición como TV líder ya durante quince meses seguidos (desde agosto de 2024). Alcanza su mejor octubre en tres años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Continúa imbatible también en Prime Time con un 14,1%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor ventaja desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos.
