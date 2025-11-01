Pasapalabra, líder absoluto, firma su mejor octubre de los últimos tres años

Pasapalabra sigue en el top de lo más visto. El programa presentado por Roberto Leal es líder absoluto con 20,4 de cuota de pantalla y 1.874.000 especadores únicos.

Pasapalabra se ha situado a +12,6 puntos sobre su principal competidor y +8 sobre la cadena pública. Logra su mejor octubre de los últimos tres años tras subir más de 4 puntos respecto al año pasado y consigue 3,5 millones de espectadores únicos.

Antena 3 sigue arrasando y refuerza en octubre su liderazgo. Con un 13% de cuota, prolonga su posición como TV líder ya durante quince meses seguidos (desde agosto de 2024). Alcanza su mejor octubre en tres años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Continúa imbatible también en Prime Time con un 14,1%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor ventaja desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos.