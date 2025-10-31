Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Pilar Vidal: "La asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente, quiere un trato completo"

El rey Juan Carlos I no participará en los actos conmemorativos de los 50 años de monarquía del día 21 de noviembre. Sin embargo, sí ha sido invitado a un almuerzo familiar al día siguiente en El Pardo. ¿Decidirá acudir?

Pilar Vidal

Publicidad

Tras 39 años de reinado, la ausencia de Juan Carlos I en el acto por el 50º aniversario de la monarquía se ha convertido en uno de los temas más comentados. La Casa Real ha confirmado que el rey emérito no participará en la ceremonia del 21 de noviembre, que se centrará en la figura de Felipe VI y en el mensaje institucional de continuidad, estabilidad y futuro de la Corona.

El motivo que ha dado Casa Real para dejar fuera Juan Carlos I es que él mismo decidió apartarse de los actos institucionales en 2019. Sin embargo, aún puede acudir a un almuerzo familiar en El Pardo, un evento al que sí que ha sido invitado.

Pilar Vidal ha podido hablar con el entorno de la Casa Real, que le confirman que el rey emérito quiere "un trato completo", no solo en el ámbito privado. "La asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente hasta que no se rompa la carta que no le permite acudir a actos institucionales", advierte nuestra colaboradora.

La figura del rey emérito continúa generando revuelo días antes de la publicación de sus memorias. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Propietario Picasso

Habla por primera vez el propietario del Picasso desaparecido tras recuperarlo: "Nunca me había pasado esto"

Míster Global España

Gana Mister Global 2025 y se encuentra la casa okupada: "Me fui un mes a Tailandia y, cuando volví, había gente en mi casa"

Pilar Vidal

Pilar Vidal: "La asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente, quiere un trato completo"

Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches
Siguiente fase

Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches

Antonio Banderas
Antonio Banderas

La queja de Antonio Banderas a la juventud: "Vivimos como de pequeños 'orgasmitos'"

Martín Berasategui
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita del chef Martín Berasategui

Es el chef español más premiado de nuestro país y hoy, visita el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos los secretos que le han llevado a convertirse en una eminencia en la cocina.

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta
Halloween | Mejores momentos

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

Ni siquiera el hecho de tenerla delante le ha valido a Carlota para saber el nombre que le faltaba en el Panel Final.

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo

La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”

La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”

Publicidad