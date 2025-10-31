Pilar Vidal: "La asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente, quiere un trato completo"

Tras 39 años de reinado, la ausencia de Juan Carlos I en el acto por el 50º aniversario de la monarquía se ha convertido en uno de los temas más comentados. La Casa Real ha confirmado que el rey emérito no participará en la ceremonia del 21 de noviembre, que se centrará en la figura de Felipe VI y en el mensaje institucional de continuidad, estabilidad y futuro de la Corona.

El motivo que ha dado Casa Real para dejar fuera Juan Carlos I es que él mismo decidió apartarse de los actos institucionales en 2019. Sin embargo, aún puede acudir a un almuerzo familiar en El Pardo, un evento al que sí que ha sido invitado.

Pilar Vidal ha podido hablar con el entorno de la Casa Real, que le confirman que el rey emérito quiere "un trato completo", no solo en el ámbito privado. "La asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente hasta que no se rompa la carta que no le permite acudir a actos institucionales", advierte nuestra colaboradora.

La figura del rey emérito continúa generando revuelo días antes de la publicación de sus memorias. ¡Dale al play para enterarte de todo!