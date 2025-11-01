Antena 3 LogoAntena3
Carmen Lomana confiesa que se ha dado un 'descanso' con su pareja: "Es muy celoso cuando quiere a alguien"

La socialité contaba en nuestro programa hace un mes que tenía nuevo novia. Hoy, asegura que sus celos les han llevado a darse un 'descanso'.

Carmen Lomana

Carmen Lomana confesaba el mes pasado en nuestro programa que tenía un nuevo novio: Antonio, un hombre viudo de 72 años con el que llevaba unos meses saliendo. Ambos estaban ilusionados, pero parece que su relación ha terminado, al menos por un tiempo.

La socialité describió su relación con Antonio como un 'fijo-discontinuo'. "A veces se arma y le bloqueo", nos contaba. Ambos mantenían un vínculo curioso, ya que los celos de Antonio a veces les llevaban a malentendidos.

Carmen Lomana

Ahora, Carmen Lomana rectifica. "Ahora estamos discontinuos", señala, "nos hemos dado un descanso". Según nos cuenta la socialité, Antonio es muy celoso: "Dije aquí que lo era y se puso como una fiera".

La relación entre Carmen Lomana y Antonio parece quedarse en 'stand by'. ¿Volverá a ganarse el corazón de nuestra colaboradora?

